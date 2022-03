El ‘doodle’ de Google en el Día Internacional de la Mujer

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y Google no fue ajeno a la fecha. Con un ‘doodle’, el gigante tecnológico plasmó distintos oficios desempeñados por mujeres de diferentes etnias, apariencias y edades.

El ‘doodle’ comienza con una mujer al pendiente del cuidado de niños mientras trabaja en casa; luego se enfoca en el sector de la salud con una cirujana y enfermeras. Así mismo hay diseñadoras, mecánicas, agricultoras, zapateras y fotógrafas.

En la representación final es notable mujeres con apariencia musulmana e indígena, además de una que visiblemente padece vitiligo.

Today's animated slideshow #InternationalWomensDay #GoogleDoodle transports us around the 🌎 to give a glimpse of women's everyday lives—all connected by the thread of how they show up for themselves, their families, & their communities #IWD → https://t.co/ze4eqYM0oO pic.twitter.com/lbIAD5RZFl

— Google Doodles (@GoogleDoodles) March 8, 2022