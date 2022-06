Creador de Sonic confiesa que Michael Jackson hizo la música del juego

Este jueves 23 de junio se celebran 31 años de Sonic The Hedgehog, el popular videojuego de SEGA, que hace poco estrenó su segunda película. Sin embargo, se supo tras más de dos décadas que Michael Jackson participó en la música de Sonic 3.

Yuji Naka, cocreador de Sonic se mostró molesto porque Sonic Origins tiene música distinta. “Ay, Dios. La música de Sonic 3 ha cambiado aunque SEGA usa la música de Michael Jackson”, señaló el creador.

Oh my god, the music for Sonic 3 has changed, even though SEGA Official uses Michael Jackson's music.

— Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) June 23, 2022