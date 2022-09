¿Cómo ganar una Xbox Series X de ‘House of the Dragon’?

Este jueves Xbox liberó un concurso que permite a sus seguidores de Twitter ganar una consola de Xbox Series X de una edición especial de House of the Dragon.

La compañía liberó el concurso desde el perfil oficial de Twitter. Miles de personas esperan ganar la consola que será únicamente hecha para este propósito.

Lo único que deben hacer las personas es seguir la cuenta de Xbox y citar el trino del concurso con el numeral #XboxWillReignSweepstakes.

Will you reign supreme? 👑

Follow @Xbox and RT this post with #XboxWillReignSweepstakes for a chance to win this epic @HouseofDragon Xbox Series S.

Ages 18+. Ends 10/26/22. Rules: https://t.co/1cPTbUFuOA pic.twitter.com/qDg6CVG440

— Xbox (@Xbox) September 8, 2022