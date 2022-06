Chris Evans es ‘trolleado’ por T-Mobile por despedir su iPhone 6s

Este miércoles Chris Evans dio el último adiós a su iPhone 6s, equipo de Apple que salió al mercado en septiembre de 2015. La compañía T-Mobile ‘trolleó’ al actor por seguir usando este celular 7 años después de su lanzamiento.

“Q.E.P.D. iPhone 6s. Tuvimos una buena carrera. Extrañare tu botón de inicio. No extrañaré la batalla nocturna de intentar cargarte, o tus fotos lluviosas, o tu repentina caída de 100 % a 15 % a tener la batería muerta en minutos. Fue un viaje salvaje. Descansa tranquilo, amigo”, dijo el actor en su cuenta de Twitter.

RIP iPhone 6s

We had a good run. I’ll miss your home button.

I won’t miss the nightly battle of trying to get you to charge. Or your grainy pictures. Or your sudden drops from 100% battery, to 15%, to completely dead all within minutes.

It was a wild ride. Rest easy, pal.

— Chris Evans (@ChrisEvans) June 24, 2022