Bitcoin Well y la Universidad de Athabasca lanzan Bitcoin Academy

En la actualidad cada vez más empresas miran hacia las perspectivas de crecimiento de las criptomonedas. Inclusive si hasta la fecha las empresas proveedoras de servicios de criptomonedas están bien asentadas, estas quieren expandir su negocio y aprovechar todas las oportunidades. Debido a la amplia disponibilidad de diferentes oportunidades para crecer en el sector de las criptomonedas, Bitcoin Well también descubrió una oportunidad y tuvo el momento adecuado para explotarla. Bitcoin Well es una empresa que proporciona métodos confiables, seguros y convenientes para comprar, vender y usar bitcoins para diferentes tipos de propósitos. Sin embargo, la compañía esperaba invertir en algo nuevo durante un período muy largo y ahora vio el momento adecuado para lanzar su nuevo proyecto. Recientemente, anunció que la compañía lanzará Bitcoin Academy mediante una asociación activa con la Universidad de Athabasca y una agencia creativa muy conocida y popular llamada Sticks and Stones.

A pesar de que las personas tienen mucha experiencia y conocimientos para obtener un conocimiento completo sobre bitcoins y el trading por su cuenta, los jóvenes aún no son completamente conscientes de las posibilidades de las ganancias de las criptomonedas. Por lo tanto, Bitcoin Well se convirtió en la empresa para explotar la oportunidad de informar a la gente sobre este increíble medio de obtener ganancias. Por consiguiente, la compañía dio un paso adelante en el diseño de programación interactiva que puede proporcionar información relevante y confiable a las personas interesadas en bitcoins. Con la ayuda de esta aplicación, la compañía espera brindar desarrollo profesional y personal a los jóvenes y la sociedad en el sector tecno financiero (FinTech). Adam O’Brien, el CEO y fundador de Bitcoin Well, dijo que empoderar y educar a la sociedad beneficiará al sistema financiero y elevará la sociedad.

El modelo de negocio principal de la compañía, fundada por Adam O’Brien, no es otra cosa que proporcionar a las personas del poder y la educación para aprovechar la oportunidad y obtener enormes beneficios de las compras de criptomonedas sin custodia. Es un modelo básico sobre el que la empresa obtiene beneficios y funciona a diario. Por lo tanto, es necesario crear algo que pueda convertirse en un recurso educativo confiable para la gente en general. La nueva academia de Bitcoin lanzada por la compañía brindará a las personas educación sobre el papel de los bitcoins. Les dirá a las personas que Bitcoin jugará un papel importante en la salud financiera, el bienestar y un estilo de vida saludable. Puede conocer más al respecto a través de portales como bitlq.org.

En una entrevista, el director ejecutivo de Bitcoin Well, Adam O’Brien, dijo que enfrentó muchas dificultades cuando comenzó a explorar los bitcoins. Todo se debe a los recursos poco fiables y falta de información. Luego, dijo que muchas personas lo estafaron no solo una vez, sino dos veces. Además, dijo que recibió ayuda de los videos de YouTube, libros, blogs y algunos foros en línea que ayudan a obtener información sobre Bitcoin y otras criptomonedas en el mercado. Sin embargo, la Bitcoin Academy, que lanzó la compañía de Bitcoin Well, proporcionará un aprendizaje divertido y un plan de estudios educativo accesible para las personas. Además, proporcionará información basada en hechos a través de los expertos de la industria de las criptomonedas en un solo lugar. Mencionó que la compañía ha descubierto que la falta de información es una de las barreras más importantes a las que se enfrenta cada nuevo usuario de criptomonedas.

Si bien la compañía esperaba crear una aplicación que pudiera brindar educación sobre criptomonedas y Bitcoin, esta decidió acercarse a los expertos en educación de la Universidad de Athabasca. Es una universidad en línea muy conocida en Canadá y está de moda por eliminar las barreras que enfrentan las personas debido a la falta de estudios a nivel universitario. La asociación de empresas hizo posible romper todas las barreras impuestas entre los individuos y los bitcoins de la mejor manera posible. Además, a través de la ayuda de estas empresas, los expertos pueden crear contenido y diferentes tipos de estructuras de cursos que pueden ayudar en el desarrollo general de una persona.

Según el ejecutivo de desarrollo empresarial de la universidad, la idea principal detrás de las empresas colaboradoras es demostrar el poder de la experiencia y la colaboración. Tanto Bitcoin Well como Sticks and Stones han sido socios increíbles y trabajan de manera fascinante para hacer realidad un sueño. Con los esfuerzos de ambas compañías, ha sido posible esclarecer el concepto de criptomonedas y hacerlas más próximas con el mundo real.