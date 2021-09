BEl Metaverso de Facebook es el futuro del trabajo remoto

Con la proliferación del trabajo remoto, el inminente cierre de miles de oficinas y la consecuente comunicación digital, miles de compañías tecnológicas han intentado sacar provecho al crear programas que mejoren las actividades laborales como la organización, la comunicación, el manejo de archivos, el diseño, entre otros.

Anuncios

En su momento, a inicios de 2020, Zoom desató una locura y su cotización en el mercado se elevó considerablemente gracias a que su software de videollamadas permitía conectar hasta 100 personas en una misma sesión, pero su uso único en eventos y conferencias dejó ver algunas grietas en el trabajo remoto.

A Zoom debía sumársele un software de organización de tareas y otro de envío y almacenamiento de archivos. Slack, Trello, Monday, Bitrix, Notion, son algunos de ellos. Ese espacio sin llenar se convirtió en una oportunidad a los ojos de Marck Zuckerberg que decidió desarrollar, junto a su equipo, algo denominado Horizon Workrooms.

¿De qué trata Horizon Workrooms?

La idea de un espacio en el que interactuar con otros a través de lentes de realidad virtual no es algo nuevo, de hecho, casinos en línea como los que puedes encontrar en Bonusfinder CO ya han experimentado con salas de entretenimiento VR. Por supuesto que no es lo mismo usar lentes de RV para la diversión que usarlos en una habitación digital de trabajo.

Horizon Workrooms son básicamente, como su nombre lo indica, salas de trabajo donde los miembros de la plantilla de alguna compañía o startup pueden reunirse para ponerse al día con los proyectos. Con los lentes Oculus Quest 2 una persona puede ingresar en una sala de reuniones con un avatar, tomar un lugar como si se tratase de una junta y platicar con el resto de sus compañeros.

Una sala en Horizon Workrooms te permitirá ver la pantalla de tu ordenador dentro de la simulación, compartir archivos editables dentro de la misma habitación con tus compañeros, así como ver la pantalla compartida de otros.

¿Qué pasa con aquellos que no poseen lentes como los mencionados anteriormente? ¡Nada! Pueden entrar desde su computadora o teléfono inteligente, lo único es que verán todo desde la pantalla y no podrán experimentar la sensación de un entorno de realidad virtual.

El uso de las manos y audio espacial

En Horizon Workrooms se podrán usar las manos para interactuar con los objetos (incluso el ordenador), para eso se utilizará la función de Hand Tracking que posee el Oculus Quest 2. Las cámaras que posee el dispositivo permitirán detectar y simular la posición y el movimiento de los brazos del usuario lo más fidedigno posible, y no se necesitarán ni controles, ni mouse, para interactuar.

Por otro lado, con la tecnología de detección de audio espacial los usuarios podrán escuchar un sonido fiel de lo que ocurre en la sala. Además del audio espacial, los colegas podrán interactuar y conversar sobre cualquier tema.

Ya sabemos lo que estás pensando, ¿habrá una pizarra infinita para colaborar entre todos? Sí, en efecto, el equipo de Facebook ya ha pensado hasta en ese detalle, y si eres de los que les gusta personalizar sus avatares, tendrás más opciones para elegir, más que las que usualmente los usuarios de Oculus poseen.

El concepto de metaverso no es algo nuevo, y lo puedes encontrar tanto en la misma literatura como en cuentos y en novelas de ciencia ficción. Es básicamente un mundo dentro de un mundo, como lo que quiere hacer Facebook con sus Workrooms y como ya había mencionado la compañía NVIDIA, que busca recrear un mundo a una escala mayor.