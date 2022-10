Así funciona Mixed Media en Twitter

Después de la función de editar ‘tweets’, Twitter agregó una nueva función muy pedida por los usuarios. Se trata de Mixed Media, que permite mezclar contenidos variados de la multimedia a un ‘tweet’.

Al redactar un ‘tweet’, toca los íconos “Contenido Multimedia” o “GIF”, selecciona el contenido que deseas compartir más un texto descriptivo. Se puede agregar hasta cuatro videos, fotos y/o GIFs por ‘tweet’. La actualización está actualmente disponible en iOS y Android. Sin embargo, los ‘tweets’ con diferentes tipos de contenido se visualizarán en todas las plataformas.

👏 Clap for increased visual context 👏

Starting today, you can now share up to four different types of media in a single Tweet, including photos, GIFs and videos. https://t.co/o5i3E9KXS7

— Twitter Create (@TwitterCreate) October 5, 2022