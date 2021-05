Aptuno, la plataforma líder en soluciones de arrendamiento es la nueva integrante de Alianza IN

Imagen de referencia

Desde Alianza IN, el gremio de las plataformas digitales único en América Latina, tenemos el gusto de informar la llegada de la primera plataforma digital del sector inmobiliario, que desde el 2019 se trazó la meta de hacer más fácil la posibilidad de alquilar o rentar inmuebles gracias al uso de la tecnología.

Estas soluciones tecnológicas, tiene la posibilidad de beneficiar a cientos de familias que durante los tiempos de confinamiento estricto tenían sus establecimientos cerrados sin producción o, incluso, para aquellos emprendedores que quieren materializar sus ideas.

“Aptuno se convierte en nuestro nuevo aliado dándole un plus enorme a Alianza IN. Estamos convencidos que cada aplicación que ingresa tiene mucho que aportar en cuanto a innovación y trabajo por el país. Es maravilloso ver cómo en Colombia nos estamos fijando que la innovación es el camino y que juntos podemos aportar para que el país sea más competitivo en materia tecnológica y de aplicaciones”, indicó David Luna, presidente de Alianza IN.

Es por ello que en Alianza IN estamos dispuestos a respaldar iniciativas innovadoras que tengan un impacto social positivo en la comunidad. Celebramos el trabajo arduo por avanzar en nuevas prácticas que estén a la vanguardia con los avances tecnológicos.

“La contingencia sanitaria ha hecho que tanto los arrendadores y los arrendatarios bajen en el flujo de las visitas, no obstante, al haber salido al mercado durante el tiempo más crítico de la cuarentena, nos permitió posicionar la marca en el sector, sobre todo por nuestra apuesta tecnológica“, afirmó Alejandro Gómez de Greiff, Co fundador de aptuno.com.

Para el gremio, el factor innovador es esencial para la solución de los problemas cotidianos. Seguiremos trabajando constantemente para robustecer aún más el ecosistema digital nacional, apoyar a emprendedores, empoderar a las y los jóvenes y también a mujeres y personas mayores en economía digital y colaborativa, teniendo como referente que la tecnología es nuestro mejor aliado.