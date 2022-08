Apple sustituiría fábrica de China por geopolítica

Falta muy poco para conocer la nueva línea de iPhone, que se espera para finales de septiembre. Por eso está brotando mucha información al respecto. Entre ello está la supuesta sustitución del fabricante de ‘smartphones’ para Apple de China a India.

Según Ming-Chi Kuo, analista de TF International Securities, Apple ordenó que Foxconn -compañía de manufactura que fabrica los iPhone- envíe simultáneamente el iPhone 14 desde la fábrica en China y en India.

Esto es importante porque hay una gran brecha entre las sedes de la fábrica, siendo la de China mucho más avanzada que la de India. El movimiento sería el inicio de una maniobra de Apple para evitar problemas geopolíticos en el futuro con la tensión que hay entre China y Estados Unidos.

“Es un hito importante para Apple construir un sitio no chino de producción… Apple ve el mercado de India como el siguiente motor clave de crecimiento”, señaló Ming-Chi Kuo.

My latest survey indicates Foxconn's iPhone production site in India will ship the new 6.1" iPhone 14 almost simultaneously with China for the first time in 2H22 (India being one quarter or more behind in the past).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 5, 2022