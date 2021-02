Apple pone contra las cuerdas a Facebook con iOS 14

La pelea entre Apple y Facebook tiene vieja data. El último ’round’ entre ambas compañías tiene como protagonista la nueva actualización de iOS 14, en la que Facebook sería una de las aplicaciones más perjudicadas.

Con el iOS 14, Facebook queda obligado a pedirle expresamente a sus usuarios si quieren o no un rastreo de datos. Esta función de la acutialización lleva el nombre de ‘App Tracking Transparency’ (Transparencia de Rastreo de Aplicaciones). En caso de que los usuarios de la aplicación decidan no dar permiso para el rastreo, Facebook no podría usar el identificador de publicidad del sistema de Apple.

“Creemos que los usuarios deben poder elegir los datos que se recopilan sobre ellos y cómo se utilizan. Facebook puede seguir rastreando a los usuarios a través de aplicaciones y sitios web como antes…. con iOS 14 solamente requerirán que primero soliciten su permiso”, señalaba Tim Cook -CEO de Apple- el año pasado.

Anuncios

Facebook ya diseñó la forma en la que pedirá dicho permiso, aunque está en desacuerdo con la medida. Según Mark Zuckerberg, esta nueva regla perjudicaría a las medianas y pequeñas empresas que buscan agrandar su mercado por medio de la publicidad en las redes sociales.

La queja de Facebook y otras compañías de modelo similar es porque tendrían que atravesar por otro filtro más para poder personalizar los anuncios a los usuarios.

Le puede interesar: Kwai, la otra plataforma de videos china que amenaza a Tik Tok