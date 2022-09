7 deportistas a los que les gusta visitar los casinos

La pasión por los juegos de azar está presente en todos los sectores, desde el señor que tiene un kiosco en la esquina, hasta los grandes deportistas. Porque la adrenalina que se encuentra en un casino, ya sea físico u online, no se obtiene en cualquier otra parte.

Por eso, muchos atletas de diferentes deportes ven en los juegos de casino una gran oportunidad. No para ganar dinero, a muchos de los deportistas de este listado les sobra, sino para divertirse y pasarlo en grande.

Pero sin más, conozcamos la pasión por el juego de los siguientes atletas: Gerard Piqué, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Phil Mickelson, Stan Bowles, Jaromir Jagr y J.R. Smith.

Gerard Piqué

El casino, como ya lo hemos dicho, ofrece una gran variedad de juegos, entre ellos el póker, uno de los más populares. Y este juego de cartas es el gran seductor para los grandes atletas como Gerard Piqué y otros más de esta lista.

Piqué, es un asiduo jugador de póker y no cualquier jugador. En el 2019 disputó el EPT (European Poker Tour), quedando segundo en el 25K High Roller y ganando más de 350 mil euros.

Neymar

otro futbolista que se ha visto seducido por el póker es el brasileño Neymar Jr. De hecho, en su paso por Barcelona disputó varios torneos junto a Piqué. Pero su afición a este juego va más allá de una partida casual con amigos.

Así lo demostró este año cuando se presentó por primera vez a disputar la Serie Mundial que se llevó a cabo en Las Vegas. El brasileño ocupó un puesto en la mesa 10,000 Limit Hold’em Championship. Sin embargo, en esta ocasión la suerte no lo acompañó y terminó fuera muy pronto.

Zlatan Ibrahimović

La estrella sueca no oculta su pasión por el juego en los casinos en línea, ya sea probando diferentes títulos de tragamonedas, en la ruleta o en mesas de póker. Zlatan disfruta tanto de los juegos de azar que en el 2018 se supo que invirtió para convertirse en socio de un conocido sitio de apuestas en línea. Sin embargo, esta aventura le duró poco. Porque en el 2021 se vio obligado a vender sus acciones, de lo contrario hubiera sido sancionado tanto por FIFA como por UEFA. Lo que habría significado el fin de su carrera como futbolista.

Phil Mickelson

Salimos del fútbol y nos metemos al golf porque estos atletas también aman los juegos de azar y visitar algunos casinos. Es el caso de Phil Mickelson, considerado uno de los mejores golfistas de la historia.

Además de los casinos, se sabe que a Phil le encantan las apuestas deportivas, sobre todo aquellas que involucran grandes eventos. No se pierde la final de una Serie Mundial o el partido más atractivo del año en su país, el Super Bowl.

Stan Bowles

Stanley Bowles fue un jugador de fútbol inglés en las décadas de los 70 y 80. Como sabrán, en ese entonces el casino online no existía, pero esto no era un impedimento para el bueno de Stan.

Porque en su libro “Stan the Man”, confiesa que era un apasionado por las apuestas, los juegos de azar, pero por encima de todo, de las carreras de caballo. La adrenalina que sentía al apostar era casi inigualable.

Jaromir Jagr

Es posible que no conozcas a Jaromir, al menos que seas un apasionado del Hockey. Pero lo cierto es que esta leyenda viva del deporte sobre hielo, es conocido por su constantes visitas a los casinos.

Además, también se conoce que en ese terreno no le va también como encima de una pista de hielo. Y es que este atleta checo ha llegado a perder la cantidad de 950 mil dólares. Pero esto no le aleja de su pasión, el casino.

J.R. Smith

Cerramos este listado con un basquetbolista, porque no solo Michael Jordan es gran fan de las apuestas y los casinos. Muchos más atletas de este deporte lo son, incluyendo a J.R. Smith, quien jugó 16 temporadas en la NBA.

El mismo ha declarado que le gusta mucho ir a los casinos, especialmente a las salas de póker, pero admite que prueba muchos juegos. Eso sí, ha perdido mucho dinero por esta pasión.

Estos son algunos de los muchos atletas que aman los casinos y la adrenalina que encuentran al hacer una apuesta.