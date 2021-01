Zayn Malik estrena su tercer álbum ‘Nobody Is Listening’

Foto: @Zayn

A 3 días de su cumpleaños número 28, Zayn Malik estrena Nobody is Listening, su tercer álbum de estudio que vino con los sencillos Better y Vibez.

La portada, que es una pintura expresionista y denota a varias personas reunidas, es muy diciente. Todos están presentes para verlo -ya que lo único que detalla de estas personas en la pintura son sus ojos- pero nadie lo está escuchando, esto para hacerle honor al título del álbum.

El disco llega como su primera entrega tras el nacimiento de su hija con Gigi Hadid y cuenta con las colaboraciones del rapero inglés Devlin, la agrupación The Internet -apéndice del extinto Odd Future- y con Syd, cantante que también hace parte de The Internet.

Anuncios

El ‘tracklist’ cuenta con 11 canciones que él mismo catalogó como el conjunto de obras más personales que ha entregado hasta el momento, y es notable cómo sus canciones se convierten en un testimonio más íntimo y quizá más alejado del carácter comercial que le imprimió a proyectos como Mind of mine y en menor medida a Icarus Falls.

Le puede interesar: Dilson Díaz de La Pestilencia: “De rock fuerte no se vive en Colombia”