Will Smith podría despedirse de su estatuilla de los Óscar

La bofetada de Will Smith a Chris Rock sigue siendo el tema de conversación en las redes sociales sobre qué tan moralmente pudo haber estado correcta la acción. No obstante, este lunes el New York Post consultó una fuente que señala que el actor podría perder su estatuilla de los Premios Óscars por esta acción.

“Es básicamente una agresión. Todos estaban en shock, fue incómodo. Creo que Will no querrá devolver su Óscar, pero quién sabe qué pasará”, le dijo la fuente al periódico neoyorquino.

La fuente señala que el actor rompió el código de conducta con la bofetada. Según el reglamento de los Premios Óscars, la acción del actor conllevaría a serias consecuencias.

Después de la bofetada, Will Smith se disculpó en su discurso cuando recibió el premio a Mejor Actor por su papel en King Richards. De momento, la Academia de los Óscars no se ha pronunciado al respecto.

*Foto: Twitter @TheAcademy