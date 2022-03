Premios Oscar: La gran noche de Will Smith disfrazado de Alí

Un momento sin precedentes se vivió este domingo en la Gala Número 94 del Premio Oscar de la Academia luego que el actor Will Smith le diera un fuerte golpe en su colega Chris Rock, que estuvo como invitado en la presentación al “Mejor documental”.

De acuerdo con el Portal TMZ, Will Smith agredió a Chris Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre la esposa Jada Pinkett Smith en los Oscar.

Chris Rock estuvo en el escenario el domingo presentando el premio al Mejor Documental, pero antes de que comenzara a nombrar a los nominados… estaba disparando chistes a la multitud, y finalmente aterrizó en Will y Jada Pinkett Smith

Según TMZ, Chris Rok hizo un comentario sobre la cabeza rapada de Jada… diciendo que no podía esperar a ver ‘GI Jane 2’, lo que provocó algunos gruñidos de la multitud, a lo que simplemente se encogió de hombros.

“Chris no pensó que había cruzado la línea, pero Will claramente lo hizo… porque irrumpió en el escenario y literalmente golpeó al tipo en la cara. Un atónito Rock exclamó: “Wow. Will Smith acaba de golpearme”, informó el sitio especializado en las estrellas de Hollywood.

La transmisión estadounidense en ABC se silenció e incluso congeló la transmisión, pero en otros países continuó… y Will le gritó dos veces a Chris: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.