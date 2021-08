Vicente Fernández es hospitalizado por caída aparatosa

Este lunes, Vicente Fernández sufrió una caída al interior de su residencia: El Rancho Los Tres Portillos. Debido al accidente, el cantante fue hospitalizado.

Anuncios

“Nos asustamos, no fue para menos porque así son los accidentes. Se cayó en su cuarto. Se resbaló y cayó. Se llamó a la ambulancia porque no se podía porque no se podía mover como a una persona normalmente cuando tiene un accidente. En cuanto tenga los exámenes que le están haciendo lo voy a poder llevar al rancho”, señaló Vicente Fernández jr. hijo de la estrella mexicana

Como producto de la caída, Vicente Fernández se lastimó las cervicales. El accidente habría ocurrido este domingo después de que Vicente Fernández saliera de la ducha. Aún no se cuenta con más información extra de su estado de salud.

Le puede interesar: Fallece Jeff LaBar, guitarrista de Cinderella