‘Una noche para siempre: Las Manuelas’, la obra que reivindica a Manuela Sáenz

Después de 7 años sin interpretar un nuevo personaje en el teatro, Alejandra Borrero regresa con Una noche para siempre: Las Manuelas, obra que centra en la reivindicación de Manuela Sáenz como heroína de la Independencia y de Jonatás, su compañera.

Esta obra que se estrena en el Teatro Arlequín de Casa E Borrero cuenta con la codirección de la propia Alejandra Borrero y Erick Rodríguez, reconocido por el papel de ‘Titano’ en la serie La Reina del Flow. Nina Caicedo, Giovanna Andrade y la actuación especial de Verónica López completan el elenco.

Si bien la historia suele documentar a Manuela Sáenz ceñida a la historia de Simón Bolívar, la obra le da su lugar a ella como parte fundamental de la Independencia años antes de que, incluso, conociera al libertador.

“Manuela era una mujer lectora, que hablaba varios idiomas y preparada antes de conocer a Bolívar, porque era una comisaria de guerra y recibió una condecoración, un honor que solo se lo daban a los hombres. Una mujer que tenía una vida privilegiada, que podía haber vivido con privilegios y no darse cuenta de lo que pasaba, pero optó por la libertad porque era una convicción propia, no fue la pasión por un hombre, fue la pasión por la libertad”, explica Alejandra Borrero.

De hecho, hay varias inconsistencias con su historia por cuenta del poderío del General Santander tras la muerte de Simón Bolívar. “La obra es un ejemplo para las mujeres y los hombres con la importancia del rol de la mujer en la sociedad, porque la Independencia no se hubiese dado si el rol de las mujeres no hubiese sido tan importante como el que van a ver en esta obra. ¿Quién conseguía la información? las mujeres con su astucia en sus fiestas. Manuela es la libertadora del libertador porque lo salva. Es reivindicar la historia de Manuela, porque después de que Bolívar y Manuela murieron llega Santander al poder y todos los historiadores eran santandereanos, odiaban a Manuela. Todo mundo se encargó de decir la amante de Simón Bolívar, pero era una libertaria de letras antes de conocer a Simón”, complementa Giovanna Andrade, que interpreta a Manuelita de joven.

La obra es posible gracias a un planteamiento de Giovanna a Alejandra y desde hace 4 años viene gestándose. Una noche para siempre: Las Manuelas busca que cada espectador y espectadora encuentre o fortalezca a la Manuela que llevan por dentro y la saquen a relucir.

“Mi abuela Rosa desde los 4 años me contaba historias sobre Manuelita Sáenz. No me contaba sobre Blancanieves ni nada de esas princesas. Me contaba la historia real de una heroína que vivió y murió libre porque siempre luchó por esa libertad que le impedía su padre, su familia, la sociedad y todo. Soy una mujer que me caracterizo por tener la R más grande de rebelde, de no callarme, de alzar la voz cuando algo me parece injusto, y eso me ha traído problemas; pero a mí me ha dejado la satisfacción enorme de seguir mi intuición y lo que siento para poderme levantar y dormir todos los días tranquila de saber que estoy eligiendo y escribiendo mi historia”, expresa Giovanna.

Para Nina Caicedo, su Manuela interna consiste en abrir puertas a niños y niñas de su natal Quibdó para que sueñen en grande y logren lo que se proponen. “Muchas niñas me dicen que quieren ser actrices y lo que les digo es que para hacerlo deben estudiar y prepararse. Si a una de chiquita le preguntaban qué quería ser cuando grande y respondía que presidenta, se le reían en la cara, pero ahora tenemos vicepresidenta negra. Debemos seguir trabajando en cambiar ese imaginario”, dice Nina.

Por su parte, Alejandra Borrero es consciente que desde muy pequeña reconoció a la Manuela que llevaba adentro. “Mi mamá siempre me decía carita de angelito, qué habrás hecho. Siempre fui pícara. Cuando en el colegio me regañaban porque pasaba algo yo decía ¿Será que lo hice? y hasta me echaba la culpa. Los artistas tenemos que estar planteándonos la vida de otra manera. Como les digo, si se van a subir a este escenario tienen que vibrar, sino vayan a hacer arepas que con eso también ganan platica. El espacio del artista es un espacio de pregunta. de estar profundizando de lo que estoy sintiendo y viendo. Por eso el arte siempre retrata la sociedad”, afirma Alejandra.

El otro protagonismo de la historia va por cuenta de Jonatás, inseparable compañera de Manuela Sáenz, que es interpretada por Nina Caicedo. Si la historia de Manuela ha sido hegemónicamente distorsionada, la de Jonatás si acaso se conoce vagamente, y por ello es que su papel en la obra es fundamental para sacar a la luz a una mujer esclavizada que luego vive en libertad y se convierte en la amiga inseparable de Manuelita.

“Jonatás era una espía excelente. Manejaba armas perfecto, ella era una heroína grandísima, pero la gente no lo sabe. La gente solo sabe lo que hizo Manuelita, pero no sabe que lo hizo gracias a sus amigas y esclavas como Jonatás… Al principio no estaba muy segura de aceptar porque dije que no quería hacer personajes de esclava más. Estuve en ‘La Pola’, después unos capítulos en ‘La esclava blanca’ y dije que si volvía a hacer una esclava en mi vida profesional tengo que ser la protagonista o que sea una historia de esas bonitas como la de Jonatás, y me llegó”, apunta Nina Caicedo.

Revisitar la historia en el contexto actual es crucial para el país después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Una noche para siempre: Las Manuelas intenta reconstruir el imaginario colectivo del rol de la mujer en su contribución a la construcción del país. Finalmente, Alejandra Borrero concluye que “el arte y la educación van a ser las herramientas para pacificar un país. Es un medio maravilloso para romper con los estigmas y mirar de otra manera”.

Una noche para siempre: Las Manuelas tendrá 11 funciones iniciando este 7 de julio y finalizando el próximo 3 de agosto. Boletería desde 34 mil en eticketablanca.com.

