“Una aventura en 4 patas”: el plan ideal para celebrar el Día del Niño desde casa

Victoria tiene 3 años y el regalo más maravilloso que ha recibido a su corta edad es su mascota Nala, una perrita criolla que llegó a su vida hace un par de meses y desde entonces se ha convertido en su fiel amiga y compañera de aventuras. No hay un solo día que la rutina de la mañana no empiece con ellas dos jugando por todo el apartamento, durmiendo, comiendo y paseando juntas. Victoria hasta ahora empieza a descubrir el mundo, y desde ya no se lo imagina sin las mascotas. Conocer nuevos animales, descubrir sus sonidos y caminar junto a Nala es de sus planes favoritos.

Como Victoria cada vez son más los niños, de Colombia y el mundo, que crecen acompañados de mascotas. Con mayor frecuencia las familias han descubierto los beneficios que traen perros y gatos al hogar, como el mejoramiento de la calidad de vida, el equilibrio físico y mental, la reducción del estrés, la disminución de índices de depresión, entre muchos otros.

En sintonía con este panorama, en 2018 nació “Una aventura en 4 patas”. Una obra de teatro que cuenta una historia maravillosa con personajes divertidos, coloridos y muy intrépidos de la vida cotidiana, en la que el protagonista es Spyke, un pequeño perro criollo abandonado por sus dueños, que es encontrado por dos niños, amigos de travesuras, quienes compiten por su amor y adopción. Una hermosa aventura llena de música y risas narrada por Wally, un personaje excepcional quien entregará un mensaje lleno de amor sobre la tenencia responsable de estos animales donde padres y niños entenderán que la adopción es la salvación para miles de mascotas que necesitan un hogar.

“Una aventura en 4 patas” ha tenido más de 100 funciones presenciales, siete meses en el Teatro Belarte y una temporada en el Teatro Nacional Fanny Mikey. En 2019 fue la obra ganadora en la categoría infantil de la primera versión de los premios Atrápalo Awards, evento que reconoce el talento teatral. Este año, por efecto de la pandemia, se presentará una edición especial para celebrar el Día del Niño el 24 de abril a las 6:00 p.m., a través de un formato cinematográfico que se transmitirá por Tuboleta.com. Un plan imperdible para festejar esta fecha tan especial en familia, desde la comodidad de la casa y con todos los cuidados que exige la nueva normalidad que vive el mundo.

La obra es dirigida en arte y escenografía por Arley Gómez y cuenta con Charles Melo como director audiovisual. Los actores que conforman el elenco son: Laura Tovar, Ivan Rodríguez, Nestor Salazar, Juliana Chunza, Daniel Rodríguez y Lukas Gil. La musicalización está a cargo de Estefano Manrique y las fotografías a cargo de Daniel Machado.

Tener mascotas lleva intrínseco un mensaje de responsabilidad social, donde la adopción aparece como la mejor alternativa, no solo porque ilumina la vida de un animal, sino porque además ayuda a liberar espacio en un albergue, lo que permite rescatar a más animales abandonados a su suerte. Conscientes de esa realidad, “Una aventura en 4 patas” donará el 10% de la boletería vendida a dos fundaciones: Razas Únicas y Animal Voices, a quienes apoyará con alimento y medicamentos para los perritos.

¡Porque un amigo no se abandona! No se puede perder esta hermosa historia mientras comparte un inolvidable momento familiar.

¿Cuándo?

El próximo 24 de abril, en formato online.

¿A qué hora?

6:00 p.m. a través de Tuboleta.com

¿Precio?

$35.000 para que disfrute toda la familia