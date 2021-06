Tyler, The Creator estrena su álbum ‘Call Me If You Get Lost’

Después de haber ganado el Grammy a Mejor Álbum de Rap por IGOR, Tyler, the Creator estrenó Call Me If You Get Lost, que refleja su séptimo trabajo discográfico. El rapero nos había ofrecido adelantos con ciertos sketches durante la última semana.

Anuncios

¿De qué va?

Tyler se desprende un poco de su fallido intento de hallar el amor en IGOR y en este proyecto presume de su riqueza, sus lujos y sus viajes bajo el pseudónimo de Tyler Baudelaire. El artista californiano también narra una historia de amor fallido con la novia de uno de sus amigos.

En cuanto a lo musical, a diferencia de su anterior álbum de estudio, acá hay mucho más rap. La mayoría de los ‘tracks’ en el álbum son producidos por el propio Tyler, the Creator, similar a la mayoría de canciones que vinieron en IGOR.

Colaboraciones

Para este proyecto, Tyler, the Creator se juntó con viejos miembros de su antiguo colectivo de Odd Future, en lo musical con Domo Genesis y en la narrativa de los videoclips con Taco; también incorporó a su equipo artistas en desarrollo como Teezo Touchdown, DAISY WORLD o Fana Hues; raperos consolidados de la nueva era como Lil Uzi Vert, NBA YoungBoy y 42 Dugg; y para darle peso al álbum reclutó grandes nombres como Lil Wayne, DJ Drama, Ty Dolla $ign y Pharrell Williams.