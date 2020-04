Triste noticia para los cinéfilos: Cine Tonalá está a punto de cerrar

Foto: @CineTonalaBog

Este martes es un día triste para los amantes del cine colombiano tras el anuncio que hizo Cine Tonalá en el que señalan que debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, están a punto de cerrar el recinto.

“Posiblemente no logremos celebrar en junio los 6 años, muy probablemente ya no nos volveremos a ver en la casa de La Merced que siempre los recibió con los brazos abiertos, ni podamos seguir siendo el espacio privilegiado a acoger y empujar el cine colombiano, quizá ya no podamos seguir respaldando como escenario especializado a los Festivales de Cine y esta sea una de nuestras últimas comunicaciones”, señala el encabezado del comunicado que fue difundido.

Quisiéramos poder darles una noticia diferente, quisiéramos que todo en el mundo fuera mejor, pero la realidad es otra y la nuestra, es cada vez más compleja. Esto lo hemos construido entre todos y quizá podamos salvarlo con su ayuda. https://t.co/N0gG4BkBNE pic.twitter.com/pfKCHzLoaH — CineTonalá Bogotá (@CineTonalaBog) April 14, 2020

A pesar de que varios realizadores colombianos donaron sus trabajos para que la sala pudiera subsistir por medio de su venta a través de Mowies, se les ha complicado la subsistencia debido a los costos fijos que demanda el recinto en el barrio La Merced en Bogotá.

Aseguran que hasta el momento no han despedido a ninguno de los empleados, pero que sí están a punto de un cierre definitivo. Así que si desea ayudar a que persista esta sala con más de 6 años de historia, puede contribuir con ideas dando click AQUÍ.

