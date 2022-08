Travis Scott regresó en solitario a los escenarios con éxito

Por primera vez desde noviembre de 2021, Travis Scott tuvo una presentación en solitario. El rapero había estado alejado de los escenarios después del Astroworld Festival, en el que 10 personas murieron mientras él se presentaba.

El sitio elegido para el regreso fue el O2 Arena de Londres, que contaba con una capacidad de hasta 20 mil personas y la gente completó el aforo.

Travis Scott solamente había hecho una aparición sorpresa en el festival Rolling Loud de Miami y una presentación en los Billboard Music Awards desde la tragedia del Astroworld Festival.

Durante su espectáculo en Londres se pudo ver que lo acompañaban los basquetbolistas Kevin Durant y James Harden, mientras que su pareja Kylie Jenner y su hija Stormi Webster vieron la presentación desde los palcos.

Nuevas canciones

En la lista de canciones que presentó el cantante se destacaron Mamacita, Highest In The Room, Escape Plan, entre otras. Adicionalmente presentó God’s Country, canción que parecía venir en Donda de su colega Kanye West, pero no salió y parece que ahora la sacará él. Sin embargo, también hay el rumor que la canción pueda venir en la versión final de Donda 2.

Por el momento, Travis Scott tiene presentaciones pendientes en el Primavera Sound de Argentina. También está preparando la campaña de expectativa de Utopia, su esperado próximo álbum de estudio. Se espera que este proyecto se lanzado en el remate del 2022 o a comienzos del 2023.

