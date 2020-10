Tráiler: La terquedad pudo más y la biopic de David Bowie vendrá sin su música

Foto: IFC Films

Después de los éxitos taquilleros que han traído películas como Bohemian Rhapsody que se centraba en un tramo dela vida de Freddie Mercury o Rocketman que es la biopic de Elton John, este miércoles publicaron el tráiler de Sturdust, una película sobre ‘Ziggy Sturdust’ -el alter ego andrógino de David Bowie-.

Más críticas no ha podido tener este filme y la razón principal es que será una película sobre David Bowie, que no tendrá su música ¿La razón? La familia del artista no aprobó la película y por lo tanto no cedieron los derechos musicales para ambientarla. “No tendrá la música de mi papá y no puedo imaginar que eso vaya a cambiar”, dijo el año pasado Duncan Jones, hijo de David Bowie.

El elenco estaría liderado por: Johnny Flynn (David Bowie), Marc Maron (Ron Oberban, su publicista), Aaron Poole (Mick Ronson), Roanna Cocharne (Charlotte Banks) y Jena Malone (Angie Bowie).

El filme se centraría en la creación de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, uno de los álbumes más aclamados de David Bowie por su impacto en los 70.

