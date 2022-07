Todos los tráileres que se estrenaron en la Comic-Con

Este domingo se finalizó en San Diego (California) otra edición más de la Comic-Con que inició el pasado 21 de julio. Varias productoras y estudios aprovecharon para lanzar tráileres de películas que están próximas a estrenarse.

A continuación dejamos algunos de los tráileres que se estrenaron en el marco de la Comic-Con desde Marvel Studios hasta Netflix.

Películas

Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre de 2022)

She-Hulk (17 de agosto de 2022)

Teen Wolf: La película

National Treasure: Edge of History

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (marzo de 2023)

John Wick 4 (24 de marzo de 2023)

Shazam 2 (21 de diciembre de 2022)

Black Adam (21 de octubre de 2022)

Series

The Lord of the Rings: Rings of Power (2 de septiembre de 2022)

I Am Groot (10 de agosto de 2022) en Disney +.

The Sandman (5 de agosto de 2022) en Netflix.

He-Man and the Masters of the Universe temporada 3 (18 de agosto de 2022) en Netflix.

Mike Judge’s Beavis and Butt-Head (4 de agosto de 2022) en Paramount +.

Tales of the Walking Dead (14 de agosto de 2022) en AMC o Star +.

The Walking Dead final (2 de octubre de 2022) en AMC o Star +.

Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur (2023) en Disney +.

Le puede interesar: ‘Leyenda viva’, homenaje a los compositores de vallenato, llega a los cines