Todo sobre ‘The Car’, el próximo álbum de Arctic Monkeys

Hace unas semanas Arctic Monkeys anunció su gira e incluyó a Colombia para el 17 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá. The Car, el álbum que lidera la gira ya fue anunciado.

Fecha de estreno

Según los miembros de Arctic Monkeys anunciaron desde su cuenta de Twitter, The Car se lanzará el próximo 21 de octubre. Sin embargo, la preventa del disco ya está disponible.

The new album from Arctic Monkeys, ‘The Car’ is out 21st October. Pre-order now https://t.co/QWACEVpsAr pic.twitter.com/rImMFpEL0b — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) August 24, 2022

¿Qué se sabe del disco?

Aunque no ha salido oficialmente, este martes en Zurich (Suiza), la banda británica tocó de manera inédita la canción I Ain’t Quite Where I Think I Am. Por ahora se desconoce su lanzamiento, pero seguramente sería uno de los sencillos que impulsará el estreno de The Car.

También se espera que el disco esté compuesto de 10 canciones. “Creo que estamos cercanos a un sonido más dinámico con esta grabación. Las cuerdas en este disco entran y salen del foco y eso es un movimiento deliberado y espero que todo tenga su propio espacio. Es una respuesta que he tenido a otras cosas que hemos compuesto, esta idea de algo sonando cinematográfico”, describió en entrevista con Big Issue Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys.

Portada del álbum

Con el anuncio del lanzamiento del disco para octubre, también se pudo conocer la portada del mismo. En ella se ve una fotografía minimalista -retocada con una pequeña ilustración- de un parqueadero con un automóvil blanco como único huésped. Además la fotografía viene desde una toma aérea.

*Foto: Twitter @ArcticMonkeys