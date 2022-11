Todo sobre Arctic Monkeys en Coliseo Live de Bogotá

Este jueves 17 de noviembre vuelve a presentarse Arctic Monkeys en Bogotá. La presentación será en el Coliseo Live, que tendrá la interpretación éxitos que vienen en su más reciente álbum The Car.

El espectáculo de los británicos contará con Father John Misty como invitado especial. La apertura de puertas del Coliseo Live será a las 6:30 de la tarde, a las 8 de la noche tocará Father John Misty y se espera a las 9:30 de la noche la salida de Arctic Monkeys.

Para la llegada al recinto hay soluciones de transporte que se pueden adquirir a través de taquillalive.com. Los buses tendrán un valor de 35 mil pesos ida y regreso y de 25 mil pesos solamente de regreso. Los puntos de salida y llegada están ubicados en Héroes, Carulla Alhambra, Portal 80 y Parqueadero Maloka. También habrá servicio de conductor elegido (125 mil pesos), carros blancos (125 mil pesos) y vans (para 14 personas a 650 mil pesos).

Adicionalmente hay un parqueadero de City Parking autorizado que es aledaño al recinto. Las salidas se hará en orden con Platea 1 primero, platea 2 después y por último las graderías.

Aún hay entradas disponibles, hay zonas para personas con discapacidad e ingreso de menores de edad, los que tengan entre 12 y 14 años deben entrar con un adulto responsable.

Los de Sheffield están listos para poner a vibrar a los bogotanos con éxitos como Do I Wanna Know?, I Wanna Be Yours o R U Mine?, entre otras,

*Foto: Twitter @ArcticMonkeys