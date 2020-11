Foto: theamas.com

Con presentaciones brillantes se llevaron a cabo los AMA’s (American Music Awards 2020). Taylor Swift, The Weeknd, Dan + Shay y Justin Bieber fueron los más galardonados con 3 premios cada uno.

Taraji P. Hensonfue la host encargada de que las pulsaciones entre los espectadores y televidentes nunca estuvieran bajas. La noche la abrió Justin Bieber junto a Benny Blanco y Shawn Mendes con una sentida y emocional presentación, que refleja un relevo generacional en cuanto al pop.

Con aire nostálgico Nelly y Bell Biv DeVoe llevaron acabo presentaciones impecables que rememoran épocas hace 2 o 3 décadas. Representando los nuevos talentos Billie Eilish tuvo una de las presentaciones más destacadas de Therefore, I am y Lil Baby usó su presentación para dar un mensaje de cuidado a la salud mental.

Anuncios

Quienes encendieron la noche fueron Jennifer López y Maluma con una presentación candente de Pa’ ti y Lonely. Lewis Capaldi tuvo la vibra más emotiva en el escenario con Before you go. Por otra parte, The Weeknd tuvo una presentación impecable, aunque llamó más la atención por su apariencia vendado -cuestión que hace parte del concepto de su álbum After Hours-.

Entre las presentaciones más destacadas quedará en el recuerdo la de Megan Thee Stallion, que abrió con un mensaje muy ‘Body positivity’ antes de interpretar Body con coreografías brillantes. Sin embargo, quienes cerraron con broche de oro fueron BTS desde el estadio Olímpico de Seúl, sitio donde se les vio por última vez en directo.

A continuación los premios más importantes de la noche:

Artista del año -Taylor Swift

Nuevo artista del año – Doja Cat

Artista pop/rock favorito del año – Justin Bieber

Artista pop/rock favorita del año – Taylor Swift

Artista de hip hop favorito del año – Juice WRLD

Artista de hip hop favorita del año – Nicki Minaj

Artista de country favorita del año – Maren Morris

Artista de country favorito del año – Kane Brown

Artista de soul/R&B favorita del año – Doja Cat

Artista de soul/R&B favorito del año – The Weeknd

Artista latina favorita del año – Becky G

Artista latino favorito del año – Bad Bunny

Artista de rock alternativo favorito del año – Twenty One Pilots

Mejor dúo o grupo del año – BTS

Le puede interesar: Colombianos triunfaron en 13 categorías de Grammy Latino