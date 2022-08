The Weeknd y Jennie brillan en nuevo ‘teaser’ de ‘The Idol’

Este domingo HBO liberó el segundo ‘teaser’ oficial de The Idol, la serie que tendrá a The Weeknd como protagonista. La producción llevará la dirección de Sam Levinson, el mismo creador de Euphoria.

Además de The Weeknd, en este ‘teaser’ se puede ver estrellas del pop como Jennie de Blackpink o Troye Sivan. También participará el reconocido productor musical Mike Dean, entre otras figuras de Hollywood.

¿De qué trata The Idol?

La serie se ambienta en el trasfondo de la industria musical. En ella hay un gurú de autoayuda que crea un culto moderno que se involucra con una promesa del pop.

Como ya es costumbre en Sam Levinson, la serie contará con un alto contenido de sexo y drogas. Según un comunicado de HBO, la serie contará con seis episodios grabados en Los Ángeles. Por ahora no existe una fecha de lanzamiento.

La producción de la serie estará a cargo de A24, que se ha llevado los aplausos de la industria cinematográfica este año con el lanzamiento de Everything Everywhere All at Once.

*Fotos: YouTube HBO