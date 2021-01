The Weeknd se burla de los Grammy’s en ‘Save Your Tears’

Captura de YouTube

El ciclo de After Hours parece haber llegado a su fin con el lanzamiento del videoclip de Save Your Tears. Este sería el último sencillo del álbum que The Weeknd lanzó a inicio del año pasado con un concepto un poco oscuro.

Después de una muestra de excesos por la fama en los videoclips de Heartless y Blinding Lights, y un tono más cercano al gore en Until I Bleed Out, el canadiense estrenó Save Your Tears.

En el videoclip desaparecen sus habituales heridas en los anteriores e incluso en varias de sus presentaciones en vivo. A The Weeknd se le ve notablemente sometido a procedimientos estéticos en su rostro y de nuevo vuelve a disfruta -aunque más calmo- de su éxito. Es entonces cuando en el escenario él levanta un trofeo, hecho que podría apuntar a su polémica con los Grammy’s luego de que After Hours no recibiera ni una sola nominación.

Anuncios

Ahora, The Weeknd está enfocado en su presentación del show de medio tiempo en el Super Bowl de la NFL.

Le puede interesar: ‘Positions’, el sexto álbum de Ariana Grande ya vio la luz