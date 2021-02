The Weeknd hizo el show, pero Shakira fue la tendencia

Foto: NFL

Un espectáculo que de entrada estuvo condicionado, y que los rumores agrandaron en la previa, terminó dejando vacío para muchos en el el show de medio tiempo del Super Bowl LV a cargo de The Weeknd; tanto así que en las redes fueron tendencia Shakira y JLo, las protagonistas de la edición pasada.

Primero se habló de un presupuesto de 7 millones de dólares por parte del cantante canadiense para el show. También hubo rumores de la participación de Ariana Grande y Daft Punk, y otros más soñadores se quedaron con las ganas de ver a Kendrick Lamar en la tarima.

Ninguna colaboración fue posible, y si bien The Weeknd hizo uso de gran parte del estadio -incluida las graderías y la cancha- para realizar su show, a muchos les quedó el vacío, o más bien la nostalgia de la sensación que dejaron Shakira y JLo el año pasado.

En cuanto a la interpretaciones de sus canciones no hubo reparos, cantó a la perfección y siguió la línea de su álbum After Hours con un concepto que viró a la onda de los 80 con una estética cinematográfica.

The Weeknd interpretó viejas conocidas como I Feel It Coming, I Can’t Feel My Face y Starboy; nuevos éxitos como Blinding Lights, y de regalo para su fanaticada House of Balloons / Glass Table Girls; además de su recién estreno con videoclip Save Your Tears.

Las opiniones continúan divididas. Sin embargo, no hay que dejar de lado cómo The Weeknd se las ingenió para armar un espectáculo con garantías de bioseguridad en tiempos de pandemia ante una capacidad de aforo menguada en las tribunas. En todo caso, tampoco es mal momento para tener presente cómo Shakira y JLo dejaron en alto la representación latinoamericana e hispanohablante en el pasado.

