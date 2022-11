The Weeknd confirma su gira en Bogotá

Este lunes se hizo oficial el anuncio de un concierto de The Weeknd en Bogotá. El artista más escuchado de Spotify pasará por Colombia el próximo 4 de octubre del 2023.

LEG TWO IS HERE❗️After Hours Til Dawn Tour comes to Europe and Latin America!!! https://t.co/OgBYRWPYOV pic.twitter.com/6YVQDiSQoa — The Weeknd (@theweeknd) November 28, 2022

El concierto de The Weeknd se da en el marco de su nuevo ‘leg’ de After Hours Til Down Tour. El canadiense además pasará por Brasil, Argentina y Chile en Sudamérica.

El concierto se llevará a cabo en el estadio El Campín de Bogotá y la boletería se habilitará desde el próximo 1 de diciembre por eTicket.

It's time to walk into the light. ¡@theweeknd llega con su tour de estadio After Hours Til Dawn Stadium Tour, presentado por @binance, en Bogotá el 4 de octubre de 2023! Boletas a la venta desde el 1 de diciembre en @eticketCOL. pic.twitter.com/EOrRmrE747 — Ocesa Colombia (@OcesaColombia) November 28, 2022

Este anuncio incluye su gira por gran parte de Europa y de América Latina. Dicha gira se da en el marco de la exaltación de sus últimos dos álbumes: After Hours y Dawn FM.

