Foto: @jamesgunn

James Gunn y Sylvester Stallone ya habían trabajado juntos para Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ahora unen caminos en la franquicia rival con DC para The Suicide Squad, que tiene como fecha de estreno el 6 de agosto de 2021.

“Siempre me ha encantado trabajar con mi amigo Sylvester Stallone y nuestro trabajo actual en The Suicide Squad no es la excepción… Aunque es una estrella icónica del cine, la gente no tiene ni idea de lo increíble que es este él como actor”, señaló el director de esta secuela independiente, James Gunn.

Apenas Sylvester Stallone se enteró de la oficialización de James Gunn, él hizo su respectiva publicación en su cuenta de Instagram agradeciéndole.

“Trabajar con este increíble director en este asombroso proyecto ha hecho de este un año genial. Soy un hombre muy afortunado por estar rodeado de gente con tanto talento”, dijo Sylvester Stallone.

Sin Will Smith, Sylvester Stallone se une a un elenco conformado por Margot Robbie, Viola Davis y Joel Kinnaman.

