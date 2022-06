Spider-Man: Casi todas las películas llegarían a Disney +

A partir del próximo 17 de junio, Disney + contará con casi todas las películas del universo de Spider-Man en su plataforma por ‘streaming’.

Italia, India, Reino Unido, Japón y Singapur han sido algunos de los países en los que ya se ha confirmado varios de los títulos.

De hecho el portal Disney + Info reconoció que la noticia se ha dado a conocer con posters de los siguientes títulos: Spider-Man Into the Spider-Verse, Venom, Spider-Man Homecoming, Spider-Man (2002), The Amazing Spider-Man, The Amazing Spide-Man 2, Spider-Man 2 y Spider-Man 3.

Por el momento no se ha anunciado la noticia para los suscriptores de España o América Latina. Estos cambios están sujetos a algunos contratos por derechos con los que cuentan.

*Foto: Twitter @DisneyPlusUK