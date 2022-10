Slash agradece a Bogotá en show de Guns N’ Roses

Después de tres décadas muchos bogotanos cumplieron el sueño de ver a los Guns N’ Roses este martes 11 de octubre. La banda estadounidense culminó la primera de sus dos fechas en El Campín.

“Bogotá, ustedes son demasiado geniales ¡Es increíble! Gracias por una noche realmente genial. No puedo esperar a repetir mañana”, dijo Slash en reacción al concierto que dieron este martes.

Bogotá quedó como la única ciudad de Sudamérica en tener dos fechas de los Guns N’ Roses en su gira por la región. Con el concierto de este miércoles 12 de octubre la banda cierra su ciclo en la zona.

Los dos espectáculos tuvieron el aforo agotado y el espectáculo superó las expectativas de quienes ya lo pudieron ver. Muchos corearon clásicos como Welcome To The Jungle, Novembre Rain, Sweet Child o’ Mine o Don’t Cry.

*Foto: Twitter @gunsnroses