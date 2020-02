Shakira hará un homenaje a Barranquilla en el Super Bowl LIV

Por primera vez en la historia de la NFL, el show de medio tiempo del Super Bowl será hecho por 2 artistas latinas. Es el caso de Jennifer López y Shakira, quienes serán protagonistas en esta mítica actuación de la que han hecho parte Maroon 5, Michael Jackson, U2 o Paul McCartney.

La elección se dio por el deseo de la liga de acaparar más público hispanohablante. Además, en Miami que es donde se llevará a cabo la final, 7 de cada 10 habitantes son de ascendencia latinoamericana.

Según comentó Marcela Dávila, secretaria de Cultura del Atlántico, la barranquillera incluirá en su show aspectos culturales del Carnaval de Barranquilla.

“Va a hacer un homenaje a su tierra. Los bailarines tendrán estas máscaras acompañándolos. Tenemos congos, marimondas y va a haber una mezcla de todas las manifestaciones culturales del departamento del Atlántico“, señaló.

