Avenue 5, Euphoria, His dark material, The outsider y Watchmen – más la primera temporada Prófugos, completamente gratis y de principio a fin. Ese es el incentivo que propone HBO para que los televidentes en latinoamérica se queden en casa y contribuyan, de esta forma, a frenar la pandemia del coronavirus.

Así lo anunció la cadena en un comunicado, señalando que a esta nueva experiencia digital, se le sumarán gradualmente más títulos exclusivos como temporadas de Sex and the city y The Sopranos.

“HBO anuncia que da comienzo a una experiencia única de acceso en América Latina. A partir del 8 de abril, en las plataformas digitales de HBO, el público tendrá acceso abierto a una cantidad de contenido exclusivo de su programación. Todo eso podrá ser disfrutado sin costo, en la plataforma HBO GO, en el sitio web hbolatam.com o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes*”, señaló la cadena.

Desde hoy, una selección de grandes contenidos de HBO estarán abiertos para todo el público en HBO GO, https://t.co/pMRg5lVbrH y plataformas On Demand. Mas información en: https://t.co/8SEpWSusYv pic.twitter.com/fdJzENZGW9 — HBO Latin America PR (@HBOLAPR) April 8, 2020

Para acceder a esta selección de contenidos, no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO en las tiendas digitales, ingresar a la página web hbogola.com o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes*.

*En la opción de contenidos On Demand, los usuarios deben consultar a su operadora de tv paga para confirmar si la misma ofrecerá el acceso abierto a HBO y los detalles de su programación.