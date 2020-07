La Chilindrina, personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves

La serie que prepara Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), al parecer no contará ni con la participación del personaje de la Chilindrina, la niña pícara de la vecindad del Chavo del Ocho, ni con doña Nieves abuela de don Ramón y bisabuela de la Chilindrina, ni mucho menos con Marujita, el amor del Sargento Refugios, el policía que durante muchos años persiguió al Chompiras y al Botija, mientras ejercían la actividad de rateros en un barrio de la ciudad de México, quien, se convirtió en su amigo, luego de que ambos decidieron cambiar de vida y trabajar honradamente.

Los tres personajes (La Chilindrina, doña Nieves y Marujita), fueron interpretados por María Antonieta de las Nieves, quien terminó en malos términos con Chespirito, luego de que este tomara la decisión de unánime de no continuar con la producción del Chavo de Ocho, sin comentarle a los miembros de su equipo de trabajo, lo que causó un primer disgusto en la actriz, quien a pesar de su enojo, continuó a su lado con el personaje de Marujita dentro del sketche Los Caquitos (El Chompiras).

El rompimiento entre estos personajes mexicanos, se da cuando llega el vencimiento de los derechos que tenía Chespirito sobre la Chilindrina, vació que fue aprovechado por la actriz, quien lo registra a su nombre argumentando que el personaje lo interpreta desde antes de hacer El Chavo. “La Chilindrina como tal, la niña ya existía, había hecho dos o tres programas con ese personaje”, afirmó.

Recientemente, algunos medios mexicanos anunciaron que se realizará una biopic sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños que saldría al aire en el 2021. Tanía Benítez, una de las productoras del confirmó a los medios mexicanos que el proyecto avanza y que se encuentra en la etapa de preproducción. “El aislamiento nos ha permitido explorar y ver qué queremos recrear”, afirmó.

La ficción se apoyará en la autobiografía Sin querer queriendo, publicada en 2006. La producción estará a cargo de THR3 Media Group, de la que forma parte Benítez y Grupo Chespirito, la firma que comanda el hijo del comediante fallecido en 2014.

“Nadie me aviso de la serie”, dijo la comediante cuando le preguntaron si formaría parte del proyecto. Además, aclaró que no tiene pensado iniciar acciones legales, sin embargo, espera que de la producción le pidan la autorización correspondiente para que su personaje aparezca en la serie, que no podría desconocer el paso de la Chilindrina en el vida del Chavo del Ocho.

Hasta el momento no se sabe la producción tampoco contaría con Kiko (Carlos Villagrán).