Seis secretos para un buen sexting, según las mujeres de Ashley Madison

Las citas virtuales han llegado para quedarse. De hecho, según una reciente encuesta* de Ashley Madison, el principal sitio web de citas para casados del mundo, la mayoría de los miembros afirman que son más propensos a forjar conexiones en línea que en persona; especialmente las mujeres, que tienen mucho que decir sobre lo que les gusta y lo que no. De hecho, el 79% de las mujeres encuestadas prefieren las citas online a las presenciales, frente al 59% de los hombres. Pero seamos realistas: las citas online no siempre son fáciles. A veces, lo que a los hombres les parece sexy, a las mujeres les parece poco atractivo, lo que puede dividir a personas que de otro modo podrían ser una gran pareja.

“Cuando haces un movimiento en una aplicación de citas, no puedes medir la reacción del destinatario en tiempo real y eso hace que sea difícil saber lo que funciona y lo que no”, dice Christoph Kraemer, Director Ejecutivo para Latinoamérica de Ashley Madison. “Hemos comprobado que los hombres y las mujeres suelen jugar con reglas diferentes, y las mujeres suelen ser bombardeadas con mensajes e imágenes que los hombres pueden considerar eficaces, pero que en realidad las sacan de la carrera. Por suerte, tenemos la visión de las mujeres sobre cómo los hombres pueden prosperar en el mundo de las citas online”.

Por lo anterior, estas son seis secretos para lograr un buen sexting y coqueteo en línea, de acuerdo a los datos de esta última encuesta de Ashley Madison:

1. Nunca tienes una segunda oportunidad para causar una primera impresión: tu perfil es lo primero que una pareja potencial nota de ti, así que tómate el tiempo necesario para hacerlo cautivador. El 31% de las mujeres se sienten atraídas por las biografías interesantes y el 29% por las fotos de perfil, así que asegúrate de dejar que tu personalidad brille y haz unas cuantas fotos de alta calidad mientras estás en ello. Además, el 26% de las mujeres se sienten atraídas por un perfil basado en lo que la persona está buscando, ser franco sobre tus objetivos de citas te ayudará a encontrar una pareja.

2. Las mujeres sólo quieren divertirse: desde aventuras de una noche hasta amigos con beneficios y citas divertidas, el 42% de las mujeres buscan algo casual y sin compromiso. Con tantas mujeres que buscan emoción y sexo sin compromiso, los hombres deberían abandonar cualquier idea preconcebida de que a las mujeres no les gustan las aventuras casuales.

3. Tómatelo con calma: mientras que a los hombres no les importa que les propongan sexo en el primer mensaje o que reciban insinuaciones o desnudos no solicitados, a las mujeres sí. El 82% de los hombres que han enviado un desnudo no solicitado a alguien dicen que creen que el destinatario se sintió excitado, intrigado o excitante como resultado. Sólo el 35% de las mujeres están de acuerdo.

4. El picante es bueno: aunque los desnudos no solicitados pueden ser un ‘no va más’, eso no significa que el sexting consensuado esté fuera de la mesa. El 59% de las mujeres prefiere una fase de conversación de al menos dos semanas antes de tener sexo, así que ¡hazlo picante! El 44% de las mujeres considera que el sexting es “realmente excitante” y el 36% lo utiliza para hablar más cómodamente de sus deseos sexuales. Después de saludar respetuosamente a tu posible pareja y calentarla con un par de conversaciones, experimenta con textos traviesos para aumentar la excitación y aprender a complacerla.

5. Salir con elegancia: tanto si rompen en persona, por teléfono o por mensaje de texto, el 76% de los hombres son transparentes a la hora de terminar sus relaciones con parejas que han conocido en persona. Desgraciadamente, sólo el 59% dice lo mismo de las que conocieron por Internet. La mayoría de las personas aprecian el cierre de la relación, independientemente de la forma en que la hayan conocido, así que deja atrás las tácticas como el ghosting, el benching y el desvanecimiento lento, y sé sincero sobre el deseo de tomar caminos separados.

6. Los beneficios son infinitos: según hombres y mujeres por igual, las citas online tienen muchas ventajas como el acceso a un grupo de citas más amplio y diverso (66%), la facilidad para conectar con posibles parejas (56%) y la comodidad (49%). Así que, una vez que hayas creado tu perfil, establecido tus objetivos de relación y aplicado las ideas anteriores, siéntate, relájate y recoge los frutos.

Con estos consejos, los hombres pueden aumentar sus posibilidades de establecer conexiones más fuertes en Internet. Con un 51% de miembros que comienzan sus relaciones más exitosas de forma virtual, no hay mejor momento para actuar sobre las posibilidades que se encuentran en la palma de su mano.

*Basado en una encuesta realizada a 2.708 miembros de Ashley Madison entre el 25 y el 27 de julio de 2022.

Ashley Madison es el sitio líder mundial de citas para parejas con más de 75 millones de miembros en todo el mundo desde 2002. Disponible en 52 países y 15 idiomas, la misión de la compañía de ofrecer a los adultos una plataforma para conectarse discretamente la ha convertido en el principal destino para las relaciones.