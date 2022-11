Seba Otero presenta ‘Salitre’, su nuevo álbum

Seba Otero se estrenó con la disquera La Casa Del Sombrero lanzando Salitre, su nuevo álbum de estudio. El cantautor puertorriqueño lanzó esta producción siendo el primer artista que firma Eduardo Cabra.

El artista de 26 años es graduado en Etnomusicología y Estudios Latinoamericanos y Caribeños de Brown University. Su primer contacto con Eduardo se dio hace cuatro años vía correo electrónico y ahora es la primera apuesta discográfica del ex Calle 13.

“4 años después, Edu me propone producir y sacar mi música bajo su casa disquera. Además, fui parte de Trending Tropics, soy integrante de su banda CABRA y trabajo con él en su estudio. Me siento demasiado agradecido”, expresó Seba Otero.

Salitre se compone de ocho canciones, una de ellas es en colaboración con Rafa Pabön y el álbum cuenta con una duración de 25 minutos. Salitre y Juyendo fueron los sencillos con los que el cantautor promocionó su disco.

