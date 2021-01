Rosalía y Billie Eilish colaboran para ‘Euphoria’ el jueves

Desde hace un buen tiempo se supo que Rosalía y Billie Eilish tenían una colaboración entre manos. Esta llegará este jueves 22 de enero y hará parte del ‘sountrack’ del segundo especial de la serie Euphoria.

La canción lleva el título de Lo vas a olvidar y podría hacer parte del tercer álbum de estudio de Rosalía, que se estaría lanzando para este 2021.

🚨 @BillieEilish and @ROSALIA will release their new single, “Lo Vas A Olvidar,” for @euphoriaHBO this Thursday. pic.twitter.com/uoHbzc3hpl

— Pop Crave (@PopCrave) January 19, 2021