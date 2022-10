Rihanna rinde homenaje a Chadwick Boseman con ‘Lift Me Up’

Rihanna está de regreso. La cantante volvió a liderar una canción 6 años después de su lanzamiento de ANTI. La canción que se llama Lift Me Up hace parte de la banda sonora de Pantera Negra: Wakanda por siempre.

Lift Me Up fue escrita por Tems, cantante nigeriana que se está proyectando como una de las figuras más importantes en el R&B. “Después de hablar con Ryan (Coogler, director de la película) y escuchar su dirección para la canción de la película, quería escribir algo que representara un cálido abrazo de toda la gente que he perdido en mi vida. Rihanna ha sido una inspiración para mí, así que escucharla transmitir esta canción es un gran honor”, dijo Tems a Variety.

Además, la canción fue pensada como un homenaje a Chadwick Boseman, actor que interpretaba a T’Challa en la primera entrega de Pantera Negra. El actor falleció en agosto de 2020 y no alcanzó a hacer parte del rodaje de la segunda entrega.

Lift Me Up presenta una nostálgica y sobrecogedora voz de Rihanna que corta con una introducción de sintetizadores y su voz luego se funde con una balada de piano y guitarra acústica en la que ella va fluyendo. La canción cuenta con la producción de Ludwig Göransson, que ha trabajado en éxitos como Redbone o This Is America de Childish Gambino.

Se espera que Rihanna tenga otra canción más en la banda sonora de Pantera Negra: Wakanda por siempre. La película tendrá su estreno el próximo 10 de noviembre.

*Foto: Instagram @balgalriri