Rihanna da pistas de nueva música con la portada de Vogue

Este martes se conoció que Rihanna sería la portada de abril para la revista Vogue. La cantante, que hace varios meses dio a conocer su embarazo, posa orgullosa de su condición actual, aunque también habló de lanzar nueva música.

“Estoy mirando mi próximo proyecto completamente diferente de la forma en la que yo quería lanzarlos antes. Creo que esta forma se me ajusta mejor. Es auténtico, será más divertido para mí y me quitará mucha presión”, dijo la cantante en el artículo que le hicieron.

“It’s too much fun to get dressed up. I’m not going to let that part disappear because my body is changing,” says @Rihanna. https://t.co/HyMZvndjQz pic.twitter.com/7VL93oDR7Y

— Vogue Magazine (@voguemagazine) April 12, 2022