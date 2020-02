Residente se destapa con ‘René’, su nuevo sencillo

Todavía existe mucha expectativa sobre lo que pueda llegar a ser el próximo álbum de Residente. Después del éxito mundial que tuvo su primer álbum de estudio en solitario, el purtorriqueño ha venido surtiendo a sus fanáticos de canciones con distinta temática que va de lo político hasta el disfrute.

No es este el caso de ‘René’, canción que vino acompañada de un nostálgico videoclip en el que el rapero se destapa. Aborda sus miedos, tristezas y sentimientos profundos de una forma conmovedora.

“No se pa’ donde voy, pero sé de dónde vengo”, con esta línea empieza a desenmarañar un sinfín de sensaciones cuya intención es volver a vivir ciertas etapas de su pasado. Precisamente, la canción comienza con una grabación de su madre en la que le enseña a jugar béisbol. A partir de ahí se desprende la lírica.

Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche

— Residente (@Residente) February 27, 2020