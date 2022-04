¿Qué beneficios pierde Will Smith con la renuncia a membresía de los Óscars?

Este viernes, Will Smith renunció a la membresía de la Academia de los Premios Óscars y fue aceptada días después del episodio de su cachetada a Chris Rock durante la ceremonia de la edición número 94. No obstante, hay varios beneficios que perderá, entre los que no está perder su estatuilla.

Muchos se preguntan qué pasará con el actor y qué consecuencias trae haber tomado esta decisión. Lo principal es que con su renuncia no tendrá acceso a proyecciones o eventos de la Academia, además de no poder votar para las siguientes ediciones.

Lo que sí tendrá permitido será:

Mantener su estatuilla de Mejor Actor por King Richards.

Ser invitado a las siguientes ediciones de los Premios Óscars.

Ser nominado más adelante en cualquier categoría de los Premios Óscars.

Sin embargo, la junta directiva de los Premios Óscars deberá deliberar este 18 de abril qué consecuencias tendrá Will Smith con la Academia después de su comportamiento el pasado domingo.

*Foto: oscars.org