¿Qué hacer? 9 consejos si mi novia me dejó por otro

Es un hecho: los noviazgos, sobre todo entre parejas jóvenes, suelen tener un ciclo de vida y tarde o temprano se acaban, si soy un adolescente o un hombre muy joven y mi novia me dejó por otro, la pregunta que suele atormentarnos es ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle frente a esa ruptura? ¿Acaso podré sobrellevarlo?

Cada noviazgo es específico y particular y las razones de una ruptura suelen ser igual de particulares. Esta circunstancia, que para muchos puede parecerle insignificante o trivial, para los adolescentes u hombres jóvenes puede significar una calamidad trágica.

Al romperse una relación a veces estos jóvenes se evaden contratando los servicios de prepagos Colombia, distrayéndose en actividades extremas, y en el peor de los casos, buscando refugio en el alcohol y las drogas.

Este quiebre emocional representa un fuerte golpe a nivel psicológico y anímico y el objetivo es superarlo para evitar caer en una depresión que suele ser muy difícil de salir.

Qué hacer si mi novia me dejó por otro: la autoestima

Lo primero que se debe de aclarar es que más allá del dolor que puedas sentir por la ruptura, el verdadero secreto para superar la tristeza y la pérdida es buscando abrigo en la propia autoestima.

Carl Rogers, un famoso psicólogo humanista, llegó a afirmar que la empatía es un factor clave para entender el por qué se había dado la ruptura. En este caso, lo que el doctor indica es tratar se saber cuáles fueron las razones para que tu novia rompiera conmigo.

De acuerdo al portal de citas Dulzon.net, más del 60% de los hombres latinoamericanos que entran en esa plataforma lo hacen buscando una nueva relación, intentando olvidar al amor perdido o sencillamente como forma de evasión para olvidar la tristeza y la soledad.

El doctor Rogers también presentó una serie de consejos prácticos como forma de ayudar a superar la ruptura y para subsanar el daño a nivel psicológico y emocional:

1. No tener miedo al desahogo

Ante el rompimiento, muchos hombres, en especial en Latinoamérica, se niegan a demostrar sus sentimientos ante los demás, ya sea por vergüenza u orgullo, pero en opinión del doctor Rogers es imprescindible soltar ese lastre emocional.

“Si es necesario llorar, llora, si es necesario descargar la rabia, ir a un gimnasio y golpear el saco de boxeo por un buen rato”, indica el profesional.

Cualquier desahogo emocional, en el cual no se haga daño físico a los demás o a sí mismo, no solo es permitido, sino que es imprescindible. Reprimir los sentimientos es la antesala de la depresión.

2. No darle más importancia al rompimiento

Cuando se es muy joven y estamos muy enamorados, al momento en que nuestra novia nos deja por otro se siente como si se tratara de una auténtica calamidad, de un rechazo terrible y de un auténtico golpe a nuestros sentimientos.

Para superar algo así lo ideal es enfocarse en lo que hay delante de nosotros, en toda la vida que nos queda y en la enorme posibilidad de conocer a otra chica igual o más especial que nos llene y nos regocije de felicidad.

Es difícil, es verdad, pero hay que actuar con suficiente madurez y entender que no hay que darle más importancia al rompimiento de la que ya tiene y que no es el fin del mundo.

3. No culpes al “otro” por una decisión de tu novia

Así como tu te enamoraste de ella, perfectamente ella pudo haberse enamorado de alguien más, es imposible dominar los sentimientos ajenos y mucho menos las decisiones personalísimas.

De nada te servirá culpa a esa tercera persona por una decisión que solo le atañe a tu ex novia y es inútil que descargues tu frustración con su nueva pareja.

4. Guarda una prudente distancia

Para superar una ruptura traumática lo ideal es romper completamente con todo: elimina el contacto en las redes sociales, si es que la tienes agregada a tus contactos, no la busques más, no la llames más y guarda una distancia prudencial que te permita vivir tu etapa de duelo afectivo en paz.

5. Evitar las comparaciones

Si has decidido seguir adelante y buscar una nueva pareja, es imprescindible entender que esa nueva novia no está ahí para reemplazar a tu ex novia, así que hay que evitar las comparaciones.

Todos somos diferentes, con costumbres, hábitos, defectos y virtudes diferentes y lo peor que se puede hacer es vivir todo el tiempo comparando a tu nueva pareja con tu ex, no es bueno ni para ti ni para ella.

6. ¿Amigos? No, gracias

Algo imprescindible es evitar tenerla como amiga, al menos por un buen tiempo hasta que los sentimientos se sentías hacia ella finiquitaron.

Un error garrafal es pretender que tu ex novia, que te ha dejado por otro, ahora sea tu mejor amiga o algo por el estilo.

En palabras del doctor Rogers “es sencillamente vivir en el autoengaño, algo que no ayuda en nada a superar la pérdida y el dolor”.

7. Primero estás tú

¿Qué hacer luego de que tu novia te dejó? muy sencillo, dedicarte a atender a la persona más importante que hay en ese momento: tú mismo. Cuida de tu apariencia física, salud y trabajo.

Realiza ejercicio a diario, fomenta nuevas amistades, disfruta con los amigos e invierte tu tiempo de ocio en actividades sanas y placenteras. En pocas palabras: vive la vida.

8. Evitar la autocompasión

Es cierto, sentir lástima por uno mismo es un sentimiento muy común que se experimenta luego de una ruptura, pero eso no significa que así deba de ser.

“Asumir el rol de víctima, además de ser algo inútil, te hunde aún más en la tristeza, la depresión y en el ensimismamiento”, dice el doctor.

Nadie dice que debas evitar el dolor, pero no debes de regodearte en él, ere el protagonista de tu propia existencia y no una pobre víctima desamparada. Hay que vivir la etapa de duelo, y luego de superada, seguir adelante. Compadecerse de uno mismo en nada ayuda.

9. Asumir la situación y sincerarte contigo mismo

No es la situación ideal, pero cuando tu novia rompe contigo es un golpe que nos debe ayudar a madurar, a crecer y a entendernos como personas.

De acuerdo al consejo del doctor Rogers, es necesario analizar con objetividad cómo fue la relación vivida, que tan grata fue, en qué te equivocaste y cuáles pudieron ser tus errores.

Esta auditoría personal no es para salir corriendo y pedirle a tu novia que al fin descubriste en qué fallaste, que estás dispuesto a corregirte y que abandone al “otro”.

“Sirven para hacerte crecer como individuo y saber si esos defectos de carácter son graves y debes cambiarlos o sencillamente fueron una simple excusa de parte de ella para terminar contigo”, argumenta el especialista.

La vida es un viaje lleno de dificultades, de tropiezos y de fracasos, pero también de triunfos, de éxitos y de grandes retribuciones. Nadie dijo que la vida era fácil, pero tampoco debe de ser una tragedia.

Si tu novia terminó contigo sólo necesitas recordar una frase inmortal que te ayudará a seguir adelante y reconstruir tu vida afectiva: hay muchos peces en el mar, solo necesitas pescar el correcto…