Cortesía

El primer artista en interpretar What a Wonderful World fue la leyenda del jazz Louis Armstrong en 1967. Después de él grandes artistas han hecho sus versiones propias desde Michael Bublé hasta B. B. King o Céline Dion. Ahora es el turno de Puerto Candelaria que despide el año con una versión más de esta canción.

La agrupación terminó las entregas de su disco The Secret Of The Shadow (Real Jazz Moments), que cuenta con 8 canciones, de las que ya se conocen 3 -además del estreno están Goodbye My Honey y su versión de Summertime-.

“La tercera revelación de este disco secreto es la orfebrería y el virtuosismo, que se mezclan en una versión exquisita para oídos rigurosos o distraídos. Nuevamente Los Candelarios nos enseñan que sin importar cuántas veces se haya grabado una misma canción, la versión del Puerto será única e irrepetible.” Cuenta el Sargento a quién se le preguntó por la canción en alguna banca del Puerto.

Anuncios

The Secret Of The Shadow (Real Jazz Moments) está disponible únicamente en Patreon y en él hay una mezcla entre clásicos del jazz vocal y creaciones propias, además de contenido exclusivo sobre su producción y su historia en un podcast.

Le puede interesar: Tere Taborda y Juancho Valencia hablan de ‘Viva la fiesta’, álbum nominado a Grammy Latinos en música infantil