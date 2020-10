‘Positions’, el sexto álbum de Ariana Grande ya vio la luz

Tomada de internet

Luego de haber dejado la vara alta con thank u, next, Ariana Grande publicó Positions, su sexto álbum de estudio, que había sido anunciado a comienzo de octubre.

Desde septiembre ella estuvo filtrando fragmentos de música inédita y por fin estas canciones vieron la luz. La colaboración que más sorprende es la que hizo con el canadiense The Weeknd. Además de él tiene canciones junto a Doja Cat y Ty Dolla $ing.

En mayo Ariana Grande señaló que tomaría gran parte de la cuarentena para su proceso creativo y Positions es el resultado.

Anuncios

“Es un gran momento para crear porque estás atascado con tus pensamientos y te quedas atrapada con tu cabeza. Creo que todos los creativos están extra inspirados ahora…Tengo que recordar que hay vida fuera de hacer cosas y tengo que dejar la computadora en algún momento”, dijo Ariana Grande hace un mes.

TBHits y London On Da Track son los principales productores de este trabajo que sucede a k bye for now (swt live), su último proyecto que fue una recopilación en directo.

Le puede interesar: Tráiler: La terquedad pudo más y la biopic de David Bowie vendrá sin su música