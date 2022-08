‘Pink Venom’: Todo sobre el regreso de Blackpink

Blackpink regresó y lo hizo por lo grande este viernes. La agrupación de Kpop estrenó Pink Venom, sencillo que liderará Born Pink, el segundo álbum de las surcoreanas.

La lírica de la canción es una invitación con picardía de las cantantes a probar de ese veneno rosado, que puede resultar peligroso. Por su parte, el videoclip es el más costoso que YG Entertainment ha producido.

En cuanto a la cuestión musical la base y el flow apuntan a un hip hop desde sus raíces, qué incluye instrumentos surcoreanos como el gayageum, una especie de cítara de 12 cuerdas. Como es de costumbre, la producción está a cargo de Teddy Park. En uno de los fragmentos de la canción hay guiños a Rihanna con una de las referencias a Pon de Replay.

“‘Pink Venom’ es una mezcla de hip hop y los sonidos de los instrumentos tradicionales de Corea del Sur. El videoclip es muy conceptual e intentamos un nuevo estilo y moda porque queríamos algo nuevo para quienes nos siguen”, dijo Jisoo en rueda de prensa.

Jisoo says #PINKVENOM is a hip-hop sound mixed with Korean traditional instruments

Jennie says the idea of "Pink Venom" will be seen throughout the video

— Jeff Benjamin (@Jeff__Benjamin) August 19, 2022