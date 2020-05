Pink Floyd estrena lista de reproducción con material inédito

Cortesía

Este viernes los fanáticos de Pink Floyd recibieron una grata noticia. La banda de rock británica que tuvo su auge en los 60 presentó ‘Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist’, lista de reproducción que contiene clásicos en versiones inéditas disponibles solo en cajas de colección o ediciones especiales.

Hasta ahora tiene disponible el Us & Them (Live at The Empire Pool, Wembley, Londres 1974). Cada viernes se añadirá una canción nueva de manera inédita . Se ìra actualizando automática en las plataformas como Spotify y YouTube. A continuación dejamos los próximos lanzamientos:

Publicidad

29 Mayo – Have A Cigar (Alternate Version) – ‘Wish You Were Here’ Immersion

(Alternate Version) – ‘Wish You Were Here’ Immersion 5 Junio – Any Colour You Like (Live at Wembley 1974) – ‘The Dark Side Of The Moon’ Immersion

(Live at Wembley 1974) – ‘The Dark Side Of The Moon’ Immersion 12 Junio – Run Like Hell (The Wall WIP pt2 Band Demo) – ‘The Wall’ Immersion

(The Wall WIP pt2 Band Demo) – ‘The Wall’ Immersion 19 Junio – Money (Early Mix 1972) – ‘The Dark Side Of The Moon’ Immersion

Contenido relacionado: ENTREVISTA: Héctor Pérez nos habla de su trayectoria y su colaboración con Andrés Cepeda