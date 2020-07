‘Pedrina en concierto’ (virtual), una iniciativa sin precedentes

View this post on Instagram

Cuando era chiquita sentía que era una viejita, no salía al parque a jugar como los otros niños, prefería quedarme en la casa aprendiendo a tejer con mi mamá 🧶 quería ser monja porque mi mejor amiga era Sor Teresita, luego llegó la adolescencia, me enamoré, los planes del convento terminaron y empecé a hacerme preguntas sobre el amor, encontré todas las respuestas en la música y por eso escogí este camino, que es igual de espinoso al camino del amor. Ésta es la portada de mi nueva canción que va a salir el próximo 17 de julio. Att. Pedrina de América ✨ 📷 @dampie06 gracias @realbojo @catalinaavilaoficial @karvelmusic // @the_orchard_ @sonymusiccol @marchenajr @managersanonimos @lennonmxoficial @umpglatin