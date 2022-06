Paul McCartney celebró sus 80 años en Glastonbury con Dave Grohl y John Lennon

En un espectáculo sin precedentes en el festival de Glastonbury en Inglaterra, Paul McCartney ofreció un show de casi tres horas que contó con la presencia terrenal de Dave Grohl y Bruce Springsteen, y la presencia virtual de John Lennon.

El ex Beatle dejó huella en Glastonbury cantando a dúo con John Lennon I’ve got a feeling. “Estamos cantando con John otra vez juntos. Sé que es virtual, pero esto no había sucedido nunca”, expresó el británico desde el escenario.

Además, su show contó con Dave Grohl, que tras la pérdida en Bogotá de su compañero, el baterista Taylor Hawkins, fue el primer espectáculo que ha ofrecido desde entonces. El líder de Foo Fighters junto a Bruce Springsteen lograron un trío soñado que interpretó Glory Days y I wanna be your man.

#EsTendencia: @PaulMcCartney invitó a Dave Grohl al escenario en medio de su show en @glastonbury 🔥 Es la primera aparición del Dave en un escenario luego de la trágica partida de Taylor Hawkins, horas antes del show de los @foofighters en el FEP. pic.twitter.com/Gqpn1XTeID — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) June 25, 2022

Para celebrar por lo alto sus recién cumplidos 80 años, Paul McCartney interpretó Foxy Lady rindiendo homenaje a Jimi Hendrix; también se atrevió a tocar el ukulele de George Harrison.

En un homenaje a los Beatles, Paul McCartney ofreció una noche inolvidable a decenas de miles de asistentes que guardarán esa noche en lo más profundo de sus memorias.

*Foto: Twitter @PaulMcCartney