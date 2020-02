Tomada de oscar.go.com

El Dolby Theatre de Los Ángeles, California se preparó para recibir la ceremonia más importante del cine en el mundo. Con una alfombra roja en la que los que más miradas acapararon fue Scarlett Johansson y el elenco de ‘Parásitos’, que a la postre terminó haciendo historia convirtiéndose en la primera película de habla no inglesa en ganar en la categoría más deseada: Mejor Película. Natalie Portman también se llevó varias miradas al llevar bordados en su suéter los nombres de directoras que pudieron haber sido nominadas a las categorías principales.

Todavía quedaba viva la polémica sobre la edición anterior en la que ‘Green Book‘ ganó sorpresivamente el máximo galardón. En la previa, todo apuntaba a que ‘1917’ de Sam Mendes se iba a ir como la gran ganadora.

La noche comenzó con la estatuilla a Mejor Actor de Reparto y fue para Brad Pitt, que la recibió de manos de Regina King por su interpretación en ‘Once Upon A Time in Hollywood’ (‘Érase una vez en Hollywood’).

“Cuando Quentin hace una película, al final todo sale. Esto se trata de Tarantino. Es original. La industria no sería tan buena sin él”, afirmó el actor en su discurso.

El cine surcoreano hizo historia

La noche para Bong Joon-Ho comenzó a esclarecerse cuando recibió el premio a Mejor Guion Original. De paso, señaló que era el primer Óscar que recibía Corea del Sur. Posteriormente, el filme se llevó Mejor Dirección, Mejor Película Internacional y Mejor Película.

“Así como en Estados Unidos existe Hollywood, en Corea del Sur tenemos a Chungmuro. Me gustaría compartir este honor con todos los guionistas y cineastas de Chungmuro. Gracias Academia… Cuando estaba en el instituto estudié a Martin Scorsese y vi sus películas, nunca pensé estar nominado a su lado. Quentin también siempre puso mis películas en su lista, cuando en Estados Unidos no estaban familiarizados con mi cine… Si pudiera me gustaría partir el Oscar en 5 partes“, resaltó el director surcoreano cuando recibió la estatuilla a Mejor Película Internacional. Además, añadió que era un placer inaugurar esta categoría con el cambio de nombre, ya que anteriormente se conocía como Mejor Película Extranjera.

Presentaciones musicales

La noche tuvo su momento sorpresivo cuando Eminem saltó al escenario para interpretar la histórica ‘Lose Yourself’, que le valió un Óscar a Mejor Canción en su película ‘8 Mile’.

Otro que se destacó en el ámbito musical fue Elton John, que se fue ganador en la categoría de Mejor Canción Original con ‘I’m Gonna Love Me Again’, perteneciente a ‘Roketman’.

Janelle Monáe abrió la ceremonia y puso a vibrar a los asistentes con parte del repertorio de ‘Dirty’, su último álbum. Billie Eilish junto a su hermano Finneas tenían guardada una sorpresa con una versión de ‘Yesterday’ para el obituario. A su vez, Eimear Noone se convirtió en la primera mujer en dirigir la orquesta de los Óscars.

Conmovedor discurso de Joaquin Phoenix

No obstante, el discurso que más dio de qué hablar fue el de Joaquin

Phoenix, que no fue tibio y ejerció su activismo político luego de recibir la estatuilla de Mejor Actor Principal por ‘Joker’.

“Nos hemos desconectado del mundo. Pensamos que somos el centro, pero si tomamos el amor y la compasión para hacer cosas que beneficien a todos los seres vivos, beneficiaremos el medio ambiente…Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra: ‘corre al rescate con amor y la paz te seguirá”, dijo conmovido casi entre lágrimas el actor -ya que su hermano River falleció en 1993 a causa de una sobredosis-. Además, terminó barriendo durante toda la temporada de entrega de premios por su papel en ‘Joker’.

La noche tuvo su clímax cuando Maya Rudolph y Kristen Wiig supieron tener un manejo de público con algunas intervenciones cómicas para disminuir un poco la tensión y los nervios de los nominados. Otro que no perdió oportunidad de hacer reir en el escenario fue James Corden, quien junto a Rebel Wilson entregaron Mejor Efecto Visual disfrazados de gatos, para recordar un poco su participación en ‘Cats’.

Con un público mayoritariamente satisfecho con la entrega de los premios, finalizó la ceremonia número 92 de los Premios Óscars, que durante las próximas semanas seguirá dando de qué hablar en los amantes del séptimo arte.

Lista completa de los ganadores

Mejor Película: ‘Parásitos’

Mejor Dirección: Bong Joon-Ho – ‘Parásitos’.

Mejor Actriz: Renée Zellweger -‘Judy’.

Mejor Actor: Joaquin Phoenix – ‘Joker‘ (‘El Guasón’).

Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern – ‘Marriage Story’ (‘Historia de un matrimonio’).

Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt – ‘Once Upon A Time In Hollywood’ (‘Erase Una Vez En Hollywood’).

Mejor Película Internacional: ‘Parásitos’.

Mejor Película Animada: ‘Toy Story 4’.

Mejor Guion Original: ‘Parásitos’.

Mejor Guion Adaptado: ‘Jojo Rabbit’.

Mejor Fotografía: ‘1917’.

Mejor Diseño de Vestuario: ‘Little Woman’ (‘Mujercitas’).

Mejor Documental: ‘American Factory’.

Mejor Corto Documental: ‘Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)’.

Mejor Montaje: ‘Ford v Ferrari’ (‘Contra lo imposible’).

Mejor Maquillaje: ‘Bombshell’ (‘El Escándalo’).

Mejor Banda Sonora: ‘Joker‘ (‘El Guasón’).

Mejor Canción: ‘Roketman’.

Mejor Diseño de Producción: ‘Once Upon A Time In Hollywood’ (‘Erase Una Vez En Hollywood’).

Mejor Corto Animado: ‘Hair Love’.

Mejor Corto: ‘The Neighbors’ Window’.

Mejor Mezcla de Sonido: ‘1917’.

Mejor Edición de Sonido: ‘Ford v Ferrari’ (‘Contra lo imposible’).

Mejor Efecto Visual: ‘1917’.